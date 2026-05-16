Несколько домов и детский сад остались без холодной воды в Барнауле

В Барнауле на Змеиногорском тракте, 120/10 прорвало водопровод диаметром 200 мм. Течь уже обнаружена и локализована. Об этом сообщает Росводоканал Барнаул.

Из-за ремонтных работ временно отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

• Змеиногорский тракт, 120/5 (4-этажный дом);

• Змеиногорский тракт, 120/7 (5-этажный дом);

• Змеиногорский тракт, 126 (детский сад).

Ожидается, что работы будут завершены к 20:30.

Для получения дополнительной информации или заявки на доставку воды обращайтесь в контакт-центр по телефонам 500-101 или 202-200.

