«Динамо-Барнаул» провело первую игру на новом поле

Гости открыли счёт уже на 4-й минуте

Барнаульское «Динамо» стартовало в новом домашнем сезоне встречей с клубом «Ижевск». Этот матч стал первым, который прошёл на обновлённом газоне домашней арены бело-голубых, сообщает мэрия.

Осенью прошлого года на стадионе «Динамо» начали замену натурального покрытия на искусственное для улучшения качества поля и, соответственно, уровня игры футболистов.

В первой игре гости открыли счёт уже на 4-й минуте. Барнаульцы сравняли его на 11-й минуте: гол на счету Антона Петухова. В итоге встреча завершилась ничьей — 1:1.

Перед игрой организовали концерт патриотических песен, а футболисты обеих команд вышли на поле в футболках с портретами ветеранов.

Следующий матч «Динамо» проведёт 17 мая в Дзержинске против «Химика» — одного из фаворитов сезона.