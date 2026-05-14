Алтайские депутаты озадачились борьбой с алкоголизмом

Алтайские парламентарии намерены разработать комплекс мер для снижения потребления алкоголя в регионе. 13 мая в краевом Заксобрании состоялся круглый стол, посвящённый проблеме алкоголизма в регионе и способам её преодоления.

Глава комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко отметил, что региональные показатели употребления алкоголя превышают средние по стране. Это пагубно влияет на здоровье граждан, ведёт к росту смертности и ухудшению социальной обстановки.

Председатель комитета по социальной защите и занятости населения АКЗС Ирина Солнцева указала, что алкогольная зависимость сильнее всего бьёт по семьям.

«Особенно остро проблема стоит в алкоголизированных семьях, где страдают дети. Борьба с родительским алкоголизмом требует совместных усилий министерств, комитетов и уполномоченного по правам ребенка. И при этом важно не забывать о самом человеке», - подчеркнула Ирина Солнцева.

Юрий Овиденко, председатель комиссии по охране здоровья граждан Общественной палаты Алтайского края, заявил, что тотальный запрет на продажу алкоголя невозможен. При этом он отметил необходимость разработать меры по ограничению его доступности для населения.

«Полностью запретить продажу алкогольной продукции нельзя — ни с исторической, ни с экономической точек зрения. Мы синхронизировали время продажи алкоголя в регионе с законом о тишине. Следующий шаг — обсуждение количества торговых точек», — сказал Юрий Овиденко.

По итогам круглого стола Владимир Лещенко заявил о необходимости разработки комплекса мер, направленных на сокращение потребления алкоголя, а также минимизацию его социальных и экономических последствий для края.