НовостиОбщество14 мая 2026 7:52

Имущество умершего в Индонезии бийского путешественника досталось его другу

Новый владелец уже распорядился полученным наследством
Александра САПОЖКОВА
Точная причина смерти Анатолия Ломакина до сих пор не установлена. Фото предоставлено Ириной Евдокимовой

В Бийске определился наследник имущества путешественника и общественного деятеля Анатолия Ломакина, который скончался более года назад во время путешествия по Индонезии.

Как сообщает «Бийский рабочий», всё имущество — квартиру и сбережения — Анатолий завещал своему другу, который живёт в Санкт-Петербурге.

«Такое решение удивило всех», — отметила подруга детства путешественника Ирина Евдокимова, которая занималась вопросами транспортировки праха и организации похорон. Ее сын является крестником Анатолия.

По словам женщины, новый владелец уже распорядился полученным наследством. Он запер на ключ одну из комнат, где хранятся вещи покойного, а остальную часть квартиры теперь сдаёт жильцам. Подруге путешественника на память остались лишь фотографии и несколько личных вещей.

«Наследник не помогал вернуть прах и даже не был на похоронах. Я видела его только раз, когда он пришел в ЗАГС за документами о смерти, которых там уже не было. Позже я отдала ему все бумаги», – сказала Ирина.

Напомним, в январе 2025 года Ломакин почувствовал недомогание, был госпитализирован и вскоре умер. Точная причина смерти до сих пор не установлена.

Похоронить бийчанина на родине удалось не сразу. Три месяца его тело пролежало в индонезийском морге, пока родные и близкие искали средства и возможность доставить останки. В итоге тело было кремировано, а прах привезли в Алтайский край только в июле 2025 года.