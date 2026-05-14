В Алтайском крае на дорогах будут ловить водителей-должников

С 18 по 22 мая в Алтайском каре пройдёт профилактическое мероприятие «Должник», сообщили в полиции региона.

Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными приставами будут проверять водителей не только на соблюдение правил движения, но и на наличие неоплаченных штрафов за административные дорожные правонарушения.

Региональная Госавтоинспекция напоминает: штраф необходимо оплатить в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. Если нарушитель не оплатил штраф или уклоняется от его уплаты, ему грозит ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Санкция статьи предусматривает штраф в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа (но не менее 1000 рублей), либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Водителей призывают проверять свои задолженности по штрафам через портал Госуслуг или раздел «Проверка штрафов» на официальном сайте Госавтоинспекции.