НовостиПроисшествия14 мая 2026 5:22

В кафе торгового центра «Праздничный» в Барнауле загорелась жаровня

В здании наблюдалось задымление
Александра САПОЖКОВА
Пожар локализован на площади порядка 50 квадратных метров

Фото: Павел БАСТРЫГИН.

В барнаульском торговом центре «Праздничный» на ул. Балтийская утром 14 мая произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по краю.

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что в одном из кафе горела жаровня, а в вентиляции были жировые отложения. В здании наблюдалось задымление. Посетители и персонал эвакуировались самостоятельно.

«Пожар локализован на площади порядка 50 квадратных метров. В работе было задействовано более 40 человек, 11 единиц техники, работало шесть звеньев газодымозащитной службы», - рассказали в ГУ МЧС.

Отмечается, что пострадавших нет.