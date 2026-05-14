На Алтае средний уровень предлагаемых зарплат достиг 64,5 тысячи рублей

В Алтайском крае по итогам апреля 2026 года медианный уровень предлагаемых зарплат составил 64,5 тысячи рублей, выяснили аналитики платформы hh.ru. За год показатель увеличился на 9%.

Повышение зарплатных предложений, по данным экспертов, произошло в 23 из 27 профессиональных направлений. Самую высокую динамику показали транспортная сфера и юридическая отрасль — здесь работодатели стали предлагать соискателям на 32% больше, чем годом ранее. Существенный рост также зафиксирован в строительстве и недвижимости, где зарплаты увеличились на 28%. Доходы обслуживающего персонала выросли примерно на 25%.

Наиболее высокооплачиваемыми специалистами в регионе остаются представители высшего и среднего менеджмента. В среднем им предлагают порядка 116 тысяч рублей в месяц. Второе место по уровню доходов занимают сотрудники сельскохозяйственной отрасли — почти 100 тысяч рублей. В тройку лидеров также вошли работники транспортной сферы с зарплатными предложениями свыше 95 тысяч рублей.

Кроме того, в список наиболее прибыльных направлений вошли также сотрудники автомобильной сферы и вахтовики, занятые в добыче сырья.