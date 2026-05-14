Двум водителям маршруток грозит срок за ДТП в Барнауле

В Барнауле двух водителей маршрутных автобусов обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что в январе 2026 года привело к ДТП.

По данным прокуратуры Алтайского края, водитель одного автобуса двигался с превышением скорости и при перестроении в правую полосу не убедился в безопасности манёвра. Кроме того, он пересёк дорожную разметку в запрещенном месте и не предоставил преимущество другому автобусу, ехавшему справа в попутном направлении. В результате второму автобусу была создана помеха для движения.

При этом следствие считает, что водитель второй маршрутки тоже превысил скорость. Когда возникла опасность, он не предпринял своевременных мер для снижения скорости и не остановился. Продолжая движение, водитель попытался уйти вправо, выехал за пределы своей полосы на тротуар и врезался в опору линии электропередачи.

В результате ДТП пассажир одного из автобусов получил травмы. Водителей обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.