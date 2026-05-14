85-летие Валерия Золотухина отметят на Алтае

21 июня в Алтайском крае начнется череда мероприятий, приуроченных к юбилею со дня рождения артиста Валерия Золотухина. В этом году нашему земляку исполнилось бы 85 лет.

Основные события будут проходить на площадке Молодежного театра Алтая, худруком которого был Золотухин.

«Программа уже анонсирована, и билеты находятся в свободной продаже, - сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на пресс-конференции. - Перед началом программы на площадке театра мы презентуем книгу-альбом, которую подготовил Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая».

Также значимым событием станет открытие именной аудитории Валерия Золотухина в Алтайском институте культуры 22 июня.

Конечно же, целый ряд мероприятий пройдет и в Быстром Истоке, на малой родине артиста.

На памятные мероприятия приедут сын Валерия Золотухина Иван и актриса Ирина Линдт. Компанию им составят друзья и коллеги Валерия Сергеевича по Театру на Таганке: Любовь Чиркова и Валерий Черняев.

Кстати, в первых числах мая Иван Золотухин побывал в селе Быстрый Исток. В эти дни там снимали документальный фильм, приуроченный к юбилейной дате. Он выйдет в эфире Первого канала в июне.