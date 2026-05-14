НовостиПроисшествия14 мая 2026 2:35

Трое человек погибли на месте массового ДТП в Республике Алтай

Аварию спровоцировал житель Кемеровской области
Александра САПОЖКОВА
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Майминском районе Республики Алтай произошло смертельное ДТП с участием трёх автомобилей. Жертвами аварии стали трое человек.

По предварительной информации регионального МВД, около часа ночи 14 мая в селе Соузга 43-летний житель Кемеровской области, находившийся за рулём Toyota Land Cruiser Prado, выехал на встречную полосу на участке, где такой манёвр запрещён. После этого внедорожник столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, которым управлял 21-летний житель Усть-Канского района.

После удара Land Cruiser Prado столкнулся ещё и с автомобилем Toyota Corolla, следовавшим за ВАЗом по встречной полосе. За рулём иномарки находилась 25-летняя жительница Алтайского края.

В результате на месте происшествия до прибытия медиков погибли предполагаемый виновник ДТП из Кемеровской области, водитель ВАЗ-2107 и его 22-летний пассажир — оба из Усть-Канского района.

Кроме того, в республиканскую больницу были доставлены 21-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2107 и 29-летняя пассажирка Toyota Land Cruiser Prado — жители Республики Алтай. Медицинская помощь также понадобилась 32-летней пассажирке Toyota Corolla из Новосибирской области.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.