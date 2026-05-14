Минимум три новых отеля могут открыться на «Бирюзовой Катуни» летом 2026 года

На территории турзоны «Бирюзовая Катунь» в Алтайском каре уже в июне могут начать работу как минимум три крупных отеля, сообщает Толк.

Так, практически полностью готов к открытию первый корпус комплекса сервисных апартаментов Cosmos Stay. Как рассказал представитель девелопера Сергей Никитин, все строительные работы завершены, а инвесторы уже оформили права собственности.

В отеле заработает ресторан сети Beerman новосибирского ресторатора Дениса Иванова. Заведение Beerman & Grill станет первым проектом сети на Алтае и будет работать по франшизе. По словам Сергея Никитина, запуск гостиницы ожидается после открытия ресторана, где сейчас завершаются подготовительные работы. Предварительно старт работы намечен на начало июня.

Рядом продолжается строительство второго корпуса комплекса. Сейчас там ведутся отделочные работы. Согласно графику, объект должен быть введён в эксплуатацию в первом квартале 2027 года, однако девелопер допускает возможность завершения строительства уже к концу 2026-го. В общей сложности оба корпуса будут включать более 700 апартаментов.

В июне также планируют открыть вторую очередь гостиничного комплекса «Кислород Q2». В будущем объект будет состоять из четырёх корпусов с номерным фондом, рестораном, SPA-зоной и коммерческими помещениями. Сейчас уже функционирует первый корпус на 32 номера. Второй этап проекта включает корпус ещё на 96 номеров. Третью очередь инвесторы рассчитывают завершить к концу 2026 года, а последний корпус — в 2027 году.

Ещё одним объектом, который может начать работу уже летом, станет комплекс «Алтика Алтай». Его строительство продолжается несколько лет, а к концу 2025 года объект находился в высокой степени готовности. Комплекс занимает территорию площадью 17 гектаров и считается одним из крупнейших проектов турзоны. В его состав входят основной корпус, 60 таунхаусов, номера различных категорий, оздоровительный и SPA-комплексы, ресторан и другие объекты инфраструктуры. В этом году на территории также оборудовали вертолётную площадку, а ранее здесь появилась протяжённая набережная с видовыми площадками.

Кроме того, на территории продолжается реализация ещё нескольких крупных проектов.