Участники СВО на Алтае чаще всего выбирают рабочие специальности

Жители Алтайского края, вернувшиеся со специальной военной операции, чаще всего выбирают рабочие специальности для дальнейшего трудоустройства. Об этом 13 мая во время интернет-конференции сообщила председатель комитета Алтайского краевого Заксобрания по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева.

По её словам, бывшие военнослужащие в регионе нередко устраиваются охранниками, водителями, трактористами и операторами станков с программным управлением. Часть участников СВО продолжает деятельность, связанную с военной профессией.

Как отметила Ирина Солнцева, для участников спецоперации предусмотрена возможность бесплатного получения дополнительного профессионального образования по востребованным направлениям. В числе популярных программ — курсы по предпринимательству, управлению беспилотными авиационными системами, подготовке наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением, а также обучение профессиям тракториста, водителя и системного администратора.

Парламентарий напомнила, что в регионе действует комплекс мер, направленных на адаптацию военнослужащих к мирной жизни. Так, в 2025 году депутаты АКЗС приняли закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. В соответствии с ним организации, где работают более 100 человек, обязаны выделять не менее 1% рабочих мест для этой категории граждан. Благодаря квоте работу получили около 1,5 тысячи человек на 749 предприятиях.

Кроме того, предприятия могут рассчитывать на субсидии до 200 тысяч рублей на оснащение рабочих мест для ветеранов боевых действий с инвалидностью. Также работодателям компенсируют расходы на оплату труда таких сотрудников в размере шести минимальных размеров оплаты труда.

Помимо этого, участники специальной военной операции могут воспользоваться социальным контрактом для открытия собственного бизнеса. На развитие своего дела из бюджета края предоставляется до 350 тысяч рублей.