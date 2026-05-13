14 мая в барнаульском поселке Лесной отключат воду

В четверг, 14 мая, в барнаульском поселке Лесной пройдут плановые работы, которые подразумевают отключение холодной воды. Об этом информирует водоканал.

Отключение произойдет с 10 до 18 часов. В этот период специалисты водоканала будут проводить врезку задвижек на улице Магистральная – 14-й переулок.

Воду отключат у жителей частного сектора: с 1-го по 16-й переулок, а также на улицах Грибная, Тенистая, Магистральная, Радужная, Нарядная, Привольная. Также в зоне ограничения ряд административных зданий по этим же улицам.

Дополнительные вопросы можно задать по телефонам: 500-101, 202-200.