В Барнауле подрядчик ответит за смерть работника на стройке

Материалы дела направлены в суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле под суд пойдет сотрудник подрядной организации, обвиняемый в гибели рабочего на строительной площадке. Подробности сообщили в СУСК РФ по Алтайскому краю.

Несчастный случай произошел в августе 2025 года на строительной площадке многоэтажного жилого дома в Центральном районе Барнаула. Следствием установлено, что обвиняемый, являющийся сотрудником монтажной организации, допустил к работе человека, который не был официально трудоустроен. Более того, у него не было специальных знаний для проведения конкретного вида работ, а инструктажи, в том числе по технике безопасности, с ним не проводили.

«В один из рабочих дней потерпевший приступил к установке теплоизоляционного материала в подвальном помещении строящегося дома. Обвиняемый выдал ему электрический перфоратор и удлинитель, который находился в неисправном техническом состоянии из-за повреждения изоляционного покрытия», - добавляют в следкоме.

В результате пострадавший получил удар током и скончался на месте происшествия.

Окончательное решение по уголовному делу определит суд.