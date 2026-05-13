Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 11:27

Банк «Ренессанс кредит» заплатит штраф за навязчивую рекламу в Алтайском крае

Банк проигнорировал законные требования гражданина
Анна СЕМИНА
Банк заплатит 300 тысяч рублей штрафа

Банк заплатит 300 тысяч рублей штрафа

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональное отделение банка «Ренессанс кредит», по мнению Алтайского краевого УФАС России, нарушило рекламное законодательство. За это организации придется заплатить штраф.

Суть претензии заключалась в том, что клиент потребовал от банка прекратить рекламную рассылку, но банк его проигнорировал. По заявлению барнаульца было возбуждено дело.

Как стало известно, ранее горожанин действительно был клиентом банка и давал свое согласие на получение рекламы, но после обратился в организацию с требованием прекратить рассылку. Его просьбу проигнорировали, что является прямым нарушением законодательства.

«Банк проигнорировал законные требования гражданина и прекратил рекламную рассылку только в рамках исполнения предписания антимонопольного органа», - поясняют в управлении.

За это банк оштрафовали на 300 тысяч рублей.