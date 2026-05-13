Банк «Ренессанс кредит» заплатит штраф за навязчивую рекламу в Алтайском крае

Банк заплатит 300 тысяч рублей штрафа Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональное отделение банка «Ренессанс кредит», по мнению Алтайского краевого УФАС России, нарушило рекламное законодательство. За это организации придется заплатить штраф.

Суть претензии заключалась в том, что клиент потребовал от банка прекратить рекламную рассылку, но банк его проигнорировал. По заявлению барнаульца было возбуждено дело.

Как стало известно, ранее горожанин действительно был клиентом банка и давал свое согласие на получение рекламы, но после обратился в организацию с требованием прекратить рассылку. Его просьбу проигнорировали, что является прямым нарушением законодательства.

«Банк проигнорировал законные требования гражданина и прекратил рекламную рассылку только в рамках исполнения предписания антимонопольного органа», - поясняют в управлении.

За это банк оштрафовали на 300 тысяч рублей.