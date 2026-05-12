СК возбудил уголовное дело из-за нападения на инвалида в Барнауле 9 мая

Расследование ведется по ст. 213 УК РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения молодого человека с инвалидностью в Барнауле. Как сообщили в краевом СУ СК, личности нападавших уже установлены.

В ведомстве уточнили, что расследование ведется по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Сейчас со всеми участниками инцидента проводятся необходимые следственные действия. Ранее появилась информация, что один из фигурантов дела – юноша 2007 года рождения.

Ранее «Комсомолка» писала, что конфликт произошел днём 9 мая на детской площадке у дома на улице Эмилии Алексеевой. Компания подростков напала на инвалида, нанеся удары по голове. Парня увезла скорая помощь. Родственники пострадавшего рассказали, что в прошлом году у него уже отбирали телефон, но тогда семья не стала обращаться в органы.