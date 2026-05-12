Wink представляет премьеры последнего месяца весны

Майская кинофиша онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) объединяет очень разные истории: в ней соседствуют первый российский сериал о большом теннисе, грезы о космосе на фоне правды жизни, сказочные истории о царевне Лягушке и домовенке Кузе, российская эпическая историческая драма из XIII века и свежий канадско-американский криминальный триллер.

На протяжении всего мая будут выходить новые эпизоды сериала «Первая ракетка» (18+) линейки Wink Originals с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях.

Поклонники Марка Эйдельштейна смогут посмотреть на Wink драму «Космос засыпает» (16+). В полнометражном дебюте Антона Мамыкина поднимается всегда актуальный вопрос взросления: можно ли отказаться от своей мечты ради семьи? Эйдельштейн играет студента престижного вуза, грезящего о космосе.

Уже доступна на Wink романтическая драма «Первая» (16+). Главный герой Паша — студент-зумер, который никогда не влюблялся, да ему и некогда. Все начинает меняться, когда в жизни Паши появляется необыкновенная Алиса — полная противоположность студента-программиста.

В четырехсерийной исторической драме «Злой город» (18+), расширенной версии одноименного фильма Константина Буслова, снимались Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Владимир Любимцев, Артем Волобуев и другие.

Всю семью перед экранами соберут продолжения любимых сказочных историй. В фильме «Царевна-лягушка 2» (6+), который уже доступен в Wink, Ивана Царевича и Василису ждут новые испытания.

Ну а взрослые члены семьи, после сказок, с 20 мая могут посмотреть свежий канадско-американский криминальный триллер «Нормал» (18+). Улисс приезжает в небольшой городок Нормал, чтобы временно занять должность шерифа. Город кажется почти сонным и дружелюбным. Но дерзкое ограбление банка показывает, что в тихом омуте все неспокойно.

В мае на Wink уже можно посмотреть премьеры нескольких телевизионных проектов. Уже доступна 12-серийная ретромелодрама «Берега любви» (16+) телеканала «Dомашний» рассказывает историю Насти и Матвея, которая разворачивается в самый сложный период — с конца двадцатых до начала пятидесятых прошлого века. Их характеры и судьбы раскрываются на фоне переломных исторических событий нашей страны: коллективизации, раскулачивания, Великой Отечественной войны.

17 мая появится новый сезон проекта Пятого канала «Изгой» (16+) под названием «Нет пути назад». Зрителей ждет новая встреча с майором полиции Георгием Белоногом — героем, который уже не раз доказывал: даже в самых запутанных делах он идет до конца.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по решению правообладателей.

