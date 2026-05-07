Из Родино на Донбасс отправили 20 тонн гуманитарного груза

День отправки груза в районе превратился в настоящий патриотический праздник. Фото: АКЗС.

Фура с автомобилями, техникой, посылками от родных и подарками отправилась 5 мая из села Родино на Донбасс. Как сообщили в пресс-службы АКЗС, ко Дню Победы груз доставят бойцам на донецкое направление.

В сборе помощи участвовали местные волонтёрские объединения. Три автомобиля предоставили жители района. Перед отправкой транспорт прошёл полное техническое обслуживание. Местные предприниматели помогли укомплектовать машины техникой, обмундированием и другими необходимыми вещами.

День отправки груза в районе превратился в настоящий патриотический праздник. Мероприятие прошло на Мемориале Славы в Родино. На нём собрались совсем юные патриоты — активисты Юнармии, школьники, представители волонтёрских организаций, жители сёл района, а также ветераны боевых действий и участники СВО. Глава района Сергей Катаманов поблагодарил жителей за неравнодушие и помощь военнослужащим.

Родинский район помогает бойцам с самого начала спецоперации. С отправкой грузов помогают краевые депутаты, предприниматели и руководители фермерских хозяйств. Как рассказал депутат Алтайского Заксобрания Алексей Кривенко, за четыре года из Родинского района отправили 12 автомобилей.