В Алтайском крае вспыхнул дом многодетной семьи

В ночь на 7 мая в селе Березовка Первомайского района произошел пожар в доме многодетной семьи. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сначала вспыхнула баня, затем огонь перекинулся на гараж и дом. Внутри находились двое взрослых и четверо детей, самому младшему из которых было 4 года.

Горящую баню увидела мать семейства, когда пошла попить. Она быстро разбудила родственников, а затем все выбежали на улицу. После этого женщина успела вернуться и взять документы, а также попробовала потушить огонь самостоятельно. Вскоре на место ЧП прибыли пожарные

Площадь возгорания составила 180 квадратов, от огня пострадали баня, а также крыши дома и гаража. Вероятнее всего, причиной ЧП стал перегрев печи. В результате пожара никто не пострадал.