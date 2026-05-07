ВТБ: ценовой коридор от 1 до 3 млн рублей остается основой спроса на автокредиты

По предварительным оценкам ВТБ, по итогам четырех месяцев 2026 года российский рынок автокредитов превысил 548,5 млрд рублей. Это более чем на 40% превышает показатель за январь-апрель прошлого года.

В апреле общерыночные выдачи автокредитов, по расчетам банка, составили порядка 164 млрд рублей — это на 45% больше, чем в апреле 2025-го, однако показатель уступает мартовскому результату из-за сезонного фактора.

Статистика показывает, что независимо от того, покупает заемщик новую машину или с пробегом, его целевой ценовой коридор составляет от 1 до 3 млн рублей. Так, на рынке новых машин почти 70% кредитов оформляется в этом ценовом диапазоне, на рынке подержанных машин — около 64% сделок. При этом банк фиксирует постепенное смещение спроса в сторону автомобилей с пробегом как более доступного сегмента.

«Спрос автозаемщиков смещается в сторону машин с пробегом. Рыночные ставки снижаются, люди реализуют отложенный спрос, а банки смягчают требования. При этом ценовой коридор от 1 до 3 млн рублей остается основой спроса. Мы поддерживаем осознанность клиентов: не создавать избыточную нагрузку, а выбирать автомобиль под реальные финансовые возможности», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.