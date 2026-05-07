В Барнауле начали косить траву

На этой неделе специалисты дорожной службы приступили к покосу травы вдоль обочин городских магистралей. Об этом сообщили в мэрии.

За летний сезон дорожным рабочим предстоит обработать территорию площадью около 4,9 миллиона квадратных метров. В администрации отмечают, что скашивание растительности необходимо для лучшей видимости на дорогах и повышения безопасности участников движения.

Сейчас траву косят на Комсомольском и Строителей, на Народной площади и на улице Малахова. Накануне траву косили на склоне, спускающемся к набережной Оби.

Параллельно продолжаются работы по санитарному содержанию города. На постоянной основе рабочие очищают урны на остановочных павильонах, которые обслуживает дорожная служба. Сегодня очистку водоотводных лотков от грунтовых наносов проводят на нескольких участках: на улицах 80-й Гвардейской Дивизии, Максима Горького, Эмилии Алексеевой, Георгия Исакова, Шумакова, в Северном Власихинском проезде, а также на других отрезках уличной сети.

Всего к работам по санитарной очистке и покосу травы привлекли 129 дорожных рабочих и 81 единицу техники.