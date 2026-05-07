13 тысяч выпускников в Барнауле будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году. Накануне в мэрии обсудили подготовку к проведению экзаменов.

Начальник отдела общего образования городского профильного комитета Людмила Бологова рассказала, что основной период стартует 1 июня с экзаменов для 11-классников. На следующий день, 2 июня, к ним присоединятся девятиклассники. Завершится аттестационная кампания так называемыми «Президентскими днями» для учащихся 11-х классов — они запланированы на 8 и 9 июля.

Для проведения экзаменов задействуют 42 пункта — это больше, чем годом ранее. Как пояснили специалисты, количество площадок увеличили из-за роста числа выпускников почти на 700 человек. Новые пункты откроются на базе пяти школ. К организации ГИА планируют привлечь более трёх тысяч педагогов и свыше трёхсот общественных наблюдателей.