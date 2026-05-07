7 мая в Алтайском крае потеплеет до 27 градусов

В Алтайском крае днём 7 мая ожидается потепление до 22...27 градусов тепла. По восточной территории и в предгорных районах местами пройдут небольшие дожди, не исключены грозы. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.

Утром в западной части региона местами возможен туман. Ветер западный, его скорость составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

В Барнауле в четверг, 7 мая, температура воздуха поднимется до 23...25 градусов, осадков не ожидается. Ветер также западный, 2-7 метров в секунду.

Уже в праздничный день 9 мая воздух в Алтайском крае прогреется до 31 градуса. При этом в некоторых районах дожди продолжатся.