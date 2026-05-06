Акция «Домой с Победой!» пройдет 7 мая в Барнауле

В четверг, 7 мая, в Барнауле пройдет акция «Домой с Победой!». Инициатором выступила школа №53, сообщили в мэрии.

Суть проекта заключается в том, что с 8 до 12 часов на трамвайном маршруте №1 будет курсировать вагон с праздничными транспарантами, флажками и цветами. Пассажиры в нем тоже будут необычные – ребята в солдатской форме. Это активисты музея школы. Они исполнят песни военных лет под гармошку.

«На конечных остановках «Докучаево» и «Площадь Свободы» их будут встречать женщины и девушки в одежде, стилизованной под 1945 год, воссоздавая атмосферу вокзалов победного мая», - добавляют в мэрии.