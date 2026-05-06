В барнаульском ТЦ произошли разборки из-за рисунка на худи

Жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о том, что у ее сына в торговом центре открыто похитили кофту. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Женщина рассказала, что у ее сына произошел конфликт с незнакомцем. Поводом стал рисунок на кофте. Полицейские установили, что подростку пригрозили расправой и заставили отдать одежду.

Личность злоумышленника установили. Его задержали и доставили в отделение. Оказалось, что ранее молодой человек уже имел проблемы с законом. Он сознался в содеянном, а кофту вернул.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.