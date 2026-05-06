В барнаульском парке аттракционов посетители застряли на горках

В барнаульском парке «Арлекино» посетители из-за поломки аттракциона застряли на самом верху «американских горок». Об этом рассказали очевидцы.

Инцидент произошел на днях. Как «Банкфакс» рассказала замдиректора парка Елена Вервайн, причиной остановки вагонетки стала выход из строя подшипника. При этом из посетителей никто не пострадал. Их спустили в ручном режиме.

Уже в тот же день после замены детали аттракцион вновь заработал.

«Подшипник относится к категории расходных материалов, то есть это быстроизнашивающаяся деталь. <...> Каждое утро перед запуском аттракционов проводится осмотр. На тот момент было невозможно определить, вышел подшипник из строя или нет», – пояснила Вервайн.

К счастью, ситуация быстро разрешилась. Никто не пострадал. Жалоб от посетителей не было.