Почти 80 социльных организаций на Алтае внедрят инструменты бережливого производства в 2026 году

В России начались масштабные изменения федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Так, все государственные и муниципальные организации социальной сферы — больницы, школы, учреждения культуры, соцзащиты и спорта — начали использовать современные технологии бережливого производства. Первыми новые методики в этом году опробуют почти 80 учреждений, включая школы, больницы и дома культуры. Это часть большой федеральной программы, направленной на повышение эффективности работы госсектора.

Изначально проект «Производительность труда» был нацелен на промышленные предприятия, но его действие расширили. Теперь современные технологии оптимизации процессов должны прийти в социальную сферу. Для этого на базе федеральных институтов развития созданы шесть центров компетенций. Они будут помогать регионам внедрять готовые решения и разрабатывать лучшие практики.

Алтайский край активно включился в работу.

«В планах на 2026 год - организовать массовое тиражирование лучших практик по повышению производительности труда в 79 организациях образования, соцзащиты и культуры. К 2030 году количество всех организаций социальных отраслей, вошедших в проект, составит более 1500 единиц», – отметил заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инноваций и перспективных проектов, руководитель регионального проекта Андрей Панченко.

Помогать в этом будет и федеральная ИТ-платформа «производительность.рф», где собраны все необходимые ресурсы и методики.

Справка

Эксперты федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» помогают компаниям улучшать бизнес-процессы. Принять участие в федпроекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей (180 млн. рублей – для компаний туристической отрасли), осуществляющие деятельность в базовых несырьевых отраслях экономики. Для участия в проекте оставьте заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

