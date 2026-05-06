На Алтае автомобилист и мотоциклист нарушили ПДД, и попали в аварию

Вечером 5 мая в селе Соузга Майминского района произошло ДТП, участники которого оба нарушили правила дорожного движения. Подробности сообщили в Главном управлении МВД России по Республике Алтай.

Установлено, что 65-летний местный житель за рулем автомобиля Toyota Corolla решил повернуть налево через сплошную линию разметки. В этот момент 33-летний житель села Кызыл-Озек на мотоцикле пошел на обгон и тоже выехал через сплошную линию. В итоге произошло столкновение.

«В результате происшествия водитель мотоцикла с множественными травмами брюшной полости был госпитализирован в республиканскую больницу», - сообщают в полиции.

По факту ДТП ведется разбирательство.