В Горно-Алтайске разыскивают 45-летнего мужчину

Иван Жданов. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по РА

Полиция Горно-Алтайска просит помощи в розыске 45-летнего Ивана Жданова. Мужчина пропал без вести.

Жданов Иван Михайлович 1981 года рождения пропал без вести 2 апреля. Около 17.30 его в последний раз видели в районе ГТФ, и с тех пор он не выходит на связь.

Приметы пропавшего мужчины: на вид 45-50 лет, рост около 170 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы темно-русые, короткие. Иван Жданов был одет в черную куртку и брюки, а также серые кроссовки.

Сообщить информацию о пропавшем мужчине можно по телефонам: 8 (38822) 9-23-28, 9-25-00 или в ближайшее отделение полиции.