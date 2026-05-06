НовостиОбщество6 мая 2026 8:05

Еще двух военнослужащих из Барнаула вернули из украинского плена

Они уже смогли связаться со своими родными
Анна СЕМИНА
Скоро военнослужащие вернутся домой

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во время очередного обмена пленными при содействии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, удалось вызволить двоих военнослужащих из Барнаула. Об этом на официальной странице во «Вконтакте» сообщил региональный омбудсмен Антон Васильев.

По его данным, наши земляки находились в плену больше трех лет.

«С каждой из их семей мы находились на контакте, следили за судьбой военнослужащих. Благодаря сотрудничеству Татьяны Николаевны с Международным Комитетом Красного Креста и украинским омбудсменом помогали родным предать пленным письма и рисунки, участвовали в обеспечении их теплыми вещами», - говорит Антон Васильев.

Сейчас военнослужащие уже находятся на территории России и уже связались со своими близкими.