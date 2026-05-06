«Ростелеком» и «Комсомольская правда» рассказали о героях-связистах и озвучили в эфире фронтовые письма

«Ростелеком» и «Комсомольская правда» Барнаул к 81-й годовщине Победы запустили на сайте издания проект «Невидимый фронт», посвященный воинам-связистам Великой Отечественной войны. Сотрудники компании также традиционно поддержали акцию издания «Письма с фронта», зачитав в эфире «КП-Радио» строки из писем солдат, адресованные семьям.

В разделах «Невидимого фронта» представлены истории о подвигах радистов и телефонистов, информация о воинах из Алтайского края, удостоенных звания Героя Советского Союза, а также воспоминания о ветеранах, которые после войны работали в отрасли телекоммуникаций региона.

Георгий Липскеров. "2-ой Украинский фронт, 52 армия. В районе Ясс. Прием донесения. 1944." Фото из сети Интернет, находящееся в свободном доступе

Сергей Лавренюк, директор Алтайского филиала «Ростелекома»: «В советский период на предприятиях, вошедших позже в состав алтайского «Ростелекома», трудилось более ста ветеранов-связистов — радиомеханики, танкисты-радисты, телефонисты. Мы продолжаем хранить память о поколении победителей, чей труд, хоть зачастую и незаметный, стал одним из ключевых факторов Победы».

В акцию «Письма с фронта» включены письма алтайских красноармейцев, сражавшихся на всех фронтах: Ивана Свиридова, однополчанина и друга лейтенанта Александра Ровенского, Ивана Купряшина, Игоря Блавачинских и других. Трогательные строки зачитали сотрудники Алтайского филиала «Ростелекома»: инженеры Александр и Евгения Поташовы, ведущий специалист по охране труда Анастасия Файзалиева, менеджер группы активных продаж Анна Иванова и менеджер по работе с холдингами Владислав Курочкин.

Евгения Поташова, инженер-энергетик Алтайского филиала «Ростелекома»: «Лучше всего о войне могли рассказать только сами солдаты. Читая эти письма, невозможно оставаться равнодушным — они трогают до глубины души. Это была попытка почувствовать, что переживали тогда наши воины: боль расставания с близкими и надежду на возвращение домой».

Ольга Ведерникова, главный редактор регионального выпуска издания «Комсомольская правда — Барнаул»: «Такие проекты имеют огромное значение, ведь они помогают сохранить память о Второй мировой войне. Это живая связь времен, которая учит ценить мир и помнить о героизме тех, кто его завоевал. Благодарю сотрудников "Ростелекома" за то, что смогли передать в эфире очень важные эмоции и чувства».

Записи фронтовых писем в исполнении сотрудников «Ростелекома» будут звучать в эфире радио «Комсомольская правда» на 106,8 FM до 8 мая.

Концепцию и текст проекта «Невидимый фронт» подготовила Ольга Ведерникова, дизайн разработал Дмитрий Шичков. Фронтовые письма предоставлены изданием.

