Ветераны СВО в преддверии Дня Победы проведут лекции для студентов

Вузы России готовы к сотрудничеству

В преддверии Дня Победы на территории России стартовал проект «СВОй путь». Он предполагает интеграцию ветеранов спецоперации в систему высшего образования.

Цель проекта – ресоциализация участников СВО их трудоустройство в систему патриотического воспитания в дальнейшей перспективе.

Только благодаря деятельности фонда «Защитники Отечества» за 2025 год со школьниками и студентами провели более 18 тысяч уроков мужества. В них принимали участие свыше 7300 ветеранов спецоперации.

«Мы всецело поддерживаем инициативы по вовлечению ветеранов специальной военной операции в систему образования и патриотического воспитания молодежи. Опыт защитников, их знания и ценности, которые сегодня особенно востребованы, становятся прочной основой для работы в учебных заведениях. Что важно, в рамках проекта «Свой путь» ветераны не просто читают лекции – они находят новое призвание, возвращаются к мирной жизни через профессиональную деятельность», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Первая лекция в рамках проекта «СВОй путь» состоялась с участием студентов НИТУ МИСИС. Это только начало, а в будущем на основе обратной связи с учащимися составят рейтинг выступлений и 50 лучших лекторов получат предложение продолжить обучение на базе Тамбовского государственного университета имени Державина.

«Проект решает важную задачу, обозначенную президентом Российской Федерации, вовлекая ветеранов СВО в систему воспитания подрастающего поколения. Встречи, запланированные в рамках проекта, помогут студентам укрепить гражданскую позицию и станут источником вдохновения для созидательной деятельности на благо страны», – говорит заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Уже более 200 вузов подтвердили готовность проводить встречи с участниками СВО.