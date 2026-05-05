Жительница Барнаула едва не перевела мошенникам кредит под давлением «спецслужб»

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество

Сотрудники службы безопасности банка предотвратили кражу 330 тысяч рублей у 40-летней жительницы Барнаула. Женщина стала жертвой многоступенчатой схемы: мошенники поочередно представлялись сотрудниками «Почты России», портала «Госуслуги», Центробанка и даже ФСБ.

Злоумышленники убедили горожанку установить шпионское приложение и оформить кредитную карту. Однако при попытке перевести заемные средства на счета мошенников автоматика банка заблокировала операцию. После уточняющего звонка из службы безопасности женщина осознала, что ее обманывают, и обратилась в МВД.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в крупном размере.