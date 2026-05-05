Бюджет на ремонт водоснабжения в Алтайском крае вырос до полумиллиарда

Контроль за качеством возложен на краевое МинЖКХ. Фото: MAX канал Виктора Томенко

Алтайский край удвоил бюджет на ремонт водоснабжения: на эти цели дополнительно выделено 263 миллиона рублей. Таким образом, общие расходы на чистую воду в регионе в 2026 году превысят полмиллиарда рублей, рассказывает Томенко в своем канале MAX.

Дополнительное финансирование позволит увеличить количество новых станций очистки воды с двух до пяти – современные установки появятся в поселке Ягодный (Бийский район) и селе Карабинка (Солтонский район). Также в список работ включили установку водонапорных башен в Шелаболихинском, Калманском, Локтевском и Первомайском районах. Особое внимание уделят Смоленскому району, где обновят сети после аварии в поселке Линевский.

План формировали на основе жалоб и просьб жителей, поступивших в правительство и к депутатам. Контроль за качеством и сроками работ возложен на краевое МинЖКХ.