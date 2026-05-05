Турист из Москвы спровоцировал аварию с пострадавшими на Алтае

В Шебалинском районе Республики Алтай 4 мая произошло столкновение двух иномарок, в котором пострадали четыре человека. Около полудня 30-летний москвич на Haval Jolion, выезжая со второстепенной дороги в сторону села Камлак, не пропустил Infiniti FX35 под управлением 26-летней жительницы Горно-Алтайска, рапортует региональное ГУ МВД.

Сильнее всего в аварии пострадала 27-летняя пассажирка Haval – с травмами различной степени тяжести ее госпитализировали в районную больницу. Обоим водителям и 22-летнему пассажиру Infiniti также потребовалась помощь медиков, но госпитализация им не подобралась.

На виновника ДТП составили административные протоколы за нарушение правил проезда перекрестков и причинение вреда здоровью средней тяжести.