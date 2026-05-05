НовостиОбщество5 мая 2026 8:25

Как принять участие в «Бессмертном полку» в Барнауле в 2026 году

В мэрии поделились разными форматами акции
Павел БАСТРЫГИН
9 мая колонна начнет движение в 10:40

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле 9 мая пройдет 14-е шествие «Бессмертного полка». Колонна начнет движение в 10:40 сразу после военного парада. Участники пройдут по нечетной стороне проспекта Ленина (от ул. Брестской и ул. Молодежной) мимо площади Советов до улицы Димитрова, делится администрация Барнаула.

Для оформления портретов организаторы просят использовать легкие конструкции (пластиковые трубы до 1 метра) и формат А3. Тяжелые, стеклянные или металлические штендеры запрещены из соображений безопасности.

Помимо шествия, акция пройдет в нескольких форматах:

Транспорт и одежда: с 1 по 11 мая портреты героев можно размещать на автомобилях (на заднем правом стекле) или наносить на одежду;

Стена памяти: на предприятиях и в вузах города появятся стенды, где можно закрепить фото своего ветерана;

Онлайн-акции: замена аватарок в соцсетях, видеоролики «СВОи родные» и онлайн-шествие на сайте 2026.polkrf.ru (регистрация до 6 мая).