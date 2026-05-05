Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 мая 2026 7:33

Виктор Томенко выступит с отчетом перед депутатами АКЗС 28 мая

Депутаты уже отправили Виктору Томенко список вопросов
Павел БАСТРЫГИН
Заседание назначено на 28 мая

Заседание назначено на 28 мая

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На совещании 4 мая спикер краевого парламента Александр Романенко сообщил, что центральным событием майской сессии АКЗС станет отчет губернатора Виктора Томенко.

Заседание назначено на 28 мая и пройдет в расширенном составе: в Парламентский центр позовут общественников и лидеров политических партий.

К выступлению главы региона уже подготовились – депутаты заранее отправили ему список из 10 вопросов, касающихся итогов работы правительства за 2025 год. Также в повестку сессии планируют включить большой докдад о состоянии краевых законов и их развитии в будущем.