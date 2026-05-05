НовостиОбщество5 мая 2026 7:11

Проезд в сторону Бийска частично восстановили после обрушения дороги

Пока по временной схеме на Бийск могут проехать только легковушки и спецслужбы
Павел БАСТРЫГИН
Обрушение произошло 22 апреля. Фото: ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса"

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк потребовал ускорить восстановление трассы Бийск – Новокузнецк и усилил контроль за паводковой обстановкой. На аппаратном совещании глава региона распорядился максимально быстро завершить ремонт поврежденного участка дороги, задействовав дополнительные ресурсы.

На данный момент дорожникам удалось открыть временный проезд вдоль разрушенного отрезка. Сейчас по нему могут передвигаться легковые автомобили и машины оперативных служб, что позволило частично возобновить сообщение между регионами.

Губернатор поручил профильным ведомствам синхронизировать работу, чтобы полностью восстановить движение в кратчайшие сроки.