В Барнауле введут сухой закон на время празднования 9 Мая

В Барнауле 9 мая введут полный запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничения связаны с празднованием Дня Победы и закреплены в региональном законе о регулировании алкогольного рынка, сообщает городская администрация.

Запрет будет действовать на всей территории города в течение праздничного дня.

Предпринимателей предупреждают, что за нарушение правил грозят штрафы: для должностных лиц они составят до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией продукции.