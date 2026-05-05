Банк России назвал лидера по объему активов среди НПФ

По итогам опубликованного отчета Банка России первое место по объему активов занял Пенсионный фонд ВТБ. С начала 2025 года объем активов НПФ вырос на 19,6% и превысил 1,3 трлн рублей. Из них более 1 трлн рублей – пенсионные накопления клиентов по договорам обязательного пенсионного страхования (ОПС), по этому показателю фонд также занимает первую строчку рэнкинга НПФ.

Свыше 250 млрд рублей составили пенсионные средства по договорам программы долгосрочных сбережений (ПДС) и негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Это в 1,7 раз больше, чем на конец 2024 года. Основной объем такого прироста пришелся на долгосрочные сбережения – 64 млрд рублей участники программы внесли на свои счета и еще 17,8 млрд рублей перевели накоплений из ОПС в ПДС.

В апреле 2026 года общее количество клиентов фонда по всем продуктам составляет уже 11,5 млн человек. За первый квартал текущего года клиенты внесли на свои счета почти 15 млрд рублей, более 3,8 млрд рублей накоплений ОПС заявили к переводу в ПДС. Количество участников программы в НПФ ВТБ превысило 1,5 млн человек, а общий объем их средств на счетах достиг 151 млрд рублей. Сегодня фонд выплачивает накопительные и негосударственные пенсии более 213 тыс. человек. Объем таких выплат за прошлый год вырос на 47% и составил более 28 млрд рублей без учета выплат правопреемникам и выкупных сумм.

На втором месте по объему активов находится НПФ «Сбербанка» (1,26 трлн рублей), на третьем — НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления (905 млрд рублей). По расчетам на основе данных Банка России, средневзвешенная доходность пенсионных накоплений ОПС негосударственных пенсионных фондов за 2025 год на счета составила 10,9% годовых, пенсионных резервов (ПДС и НПО) – 12,78% годовых.