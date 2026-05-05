В Барнауле 7 мая обесточат десятки СНТ ради новой системы очистки воды

В микрорайоне Сибирская Долина продолжается строительство нового артезианского водозабора на улице Белгородской. В четверг, 7 мая, объект начнут подключать к сетям электроснабжения, из-за чего жителям части поселка Бельмесево и окрестных садоводств придется несколько часов провести без света.

По данным мэрии Барнаула, электричество отключат с 10:00 до 15:00. Под ограничения попадут улицы Михайловская и Школьная, а также более десятка СНТ, среди которых «Монтажник», «Росинка», «Прогресс», «Алтай» и «Дорожник». Без питания останутся и коммерческие объекты, включая заправки, вышки связи и производственные площадки.

Сам проект водозабора оценивается в 290 миллионов рублей. Здесь уже пробурили три скважины, поставили здание очистки воды и резервуар на 1700 кубометров. Когда в начале 2027 года стройку закончат, питьевую воду получат 2600 человек.