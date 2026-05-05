Более 220 тысяч жителей Алтая живут ниже черты бедности

В Алтайском крае по итогам 2025 года зафиксировано снижение уровня бедности. Согласно обновленным данным Росстата, показатель опустился до 10,9%, в то время как годом ранее он составлял 12,1%.

Несмотря на положительную динамику, доходы ниже прожиточного минимума в регионе по-прежнему имеют около 228 тысяч человек. В 2025 году эта граница составляла 15 782 рубля, а в текущем 2026 году она увеличилась до 16 856 рублей.

Алтайский край занимает промежуточное положение среди соседей по Сибири. Самый низкий уровень бедности в СФО зарегистрирован в Новосибирской области – 7,5%. Сложнее всего ситуация в Туве, где этот показатель достигает 18,6%, а в Республике Алтай доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,3%.