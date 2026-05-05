НовостиОбщество5 мая 2026 3:50

Россельхознадзор предупредили о крупной партии зараженных цветов на Алтае

Груз шел из Китая
Павел БАСТРЫГИН
Партию вернут обратно в Китай. Фото: алтайский филиал ФГБУ "ЦОК АПК"

Специалисты Алтайского филиала «ЦОК АПК» обнаружили крупную партию зараженных цветов, прибывших из Китая. Под проверку попало более 25 видов декоративных растений, в которых нашли опасных карантинных вредителей.

В ходе лабораторных исследований, проведенных 23 апреля, выяснилось, что гвоздики, эустомы, львиный зев и другие цветы из этой партии заражены западным цветочным трипсом. Кроме того, в гипсофилах нашли еще одного вредителя – трипса Пальма. Оба вида насекомых официально запрещены к ввозу на территорию России и стран ЕАЭС.

Всего в грузе оказалось более 52 тысяч зараженных цветов. Эти насекомые крайне опасны для сельского хозяйства: они высасывают соки из растений и переносят вирусы, что в тепличных условиях может привести к полной потере урожая. Информацию о «грязной» партии уже передали в Россельхознадзор для принятия мер.