НовостиОбщество5 мая 2026 3:37

На ремонт оборудования в «Доме афганцев» потратят 1,4 миллиона рублей

Подрядчику предстоит заменить освещение и фасады у 30 музейных витрин
Павел БАСТРЫГИН
Победителя торгов определят 12 мая

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краеведческий музей ищет подрядчика для ремонта витрин в военно-историческом отделе, известном как «Дом афганцев». Информация о поиске исполнителя появилась на портале госзакупок спустя всего несколько месяцев после торжественного открытия обновленного музея.

За устранение дефектов в экспозиционных залах учреждение готово заплатить более 1,4 млн рублей. Судя по техзаданию, проблемы обнаружились у 30 витрин и стендов. В основном претензии касаются освещения — его придется заменить в большей части оборудования. Также рабочим предстоит обновить фасады, петли, замки, боковые стойки и привести в порядок профили конструкций.

Заявки от потенциальных участников принимают до 8 мая, а победителя определят 12 мая. Напомним, что военно-исторический отдел открылся в начале этого года после затянувшейся реконструкции: здание восстанавливали после серьезного пожара, случившегося еще в 2018 году. По условиям нового контракта, все недочеты должны быть исправлены до 16 ноября 2026 года.