В Алтайском крае с начала года выявили уже 53 очага бешенства

В Угловском районе Алтайского края официально зарегистрирован новый очаг бешенства. Соответствующий указ губернатора о введении карантина был опубликован на портале правовой информации. Этот случай стал уже 53-м в регионе с начала 2026 года.

Вирус выявили в селе Круглое на территории личного подсобного хозяйства, расположенного на улице Ленина. В связи с этим в населенном пункте ввели жесткие ограничения: теперь туда нельзя ввозить непривитых животных, вывозить скот за пределы села, а также проводить любые выставки и ярмарки.

Специалисты ветеринарной службы уже приступили к ликвидации очага. По правилам, карантин в селе снимут не раньше чем через 60 дней после уничтожения последнего больного животного и проведения полной дезинфекции территории.