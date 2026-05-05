В Барнауле начали капремонт общежития АлтГТУ за 138 миллионов рублей

В Алтайском государственном техническом университете начали капитально ремонтировать общежитие №2 на Комсомольском проспекте, 69. Здание не обновляли комплексно уже много лет, и теперь его приведут в порядок полностью – от крыши до отделки жилых комнат, сообщает краевое Правительство.

На работы выделили 138 миллионов рублей. Большая часть этой суммы поступила из федерального бюджета по нацпроекту «Молодежь и дети», остальное университет добавил из собственных средств.

Сейчас в здании уже закончили самый шумный и пыльный этап: рабочие полностью убрали старую отделку, вскрыли полы, демонтировали проводку и сантехнику. Сейчас на объекте восстанавливают кровлю и монтируют новую вентиляцию и электрику. Впереди – замена всех окон, отопления и чистовая отделка помещений.

В пятиэтажном здании около 200 комнат. Планируется, что студенты смогут заселиться в обновленное общежитие в конце 2026 года. Ранее в вузе уже отремонтировали похожим образом два других корпуса – №3 и №4.