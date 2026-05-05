На Алтае ожидаются резкие перепады температур 5 мая

5 мая в Алтайском крае установится по-летнему теплая и сухая погода. По данным регионального ЦГМС, день пройдет преимущественно без осадков.

В большинстве районов края столбики термометров поднимутся до +18...+23°C, а по западу региона будет еще жарче – там воздух прогреется до +28°C. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5–10 м/с, при этом в западных районах возможны порывы до 15 м/с.

В Барнауле сегодня также будет солнечно и без осадков. Дневная температура в краевой столице составит +20...+22°C при умеренном юго-западном ветре.

Несмотря на дневной зной, ночи остаются прохладными: в среднем по краю ожидается +3...+8°C, а в предгорьях местами возможны заморозки до -2°C. В Барнауле в ночные часы термометры покажут +3...+5°C.