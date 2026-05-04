Приказ о годичном отпуске торакального хирурга в Барнауле признали незаконным

Центральный районный суд Барнаула признал незаконном приказ о годичном отпуске заведующего отделением торакальной хирургии горбольницы № 5 Вячеслава Седова и обязал выплатить ему компенсацию морального вреда, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов края.

Иск к больнице врач подал 18 февраля 2026 года. 23 апреля было принято решение частично удовлетворить его. Приказ о предоставлении отпуска признан незаконным, но компенсацию морального вреда медик получит меньше, чем запрашивал. На сегодня вердикт еще не вступил в законную силу.

С января 2026 года заведующий отделением ушел в запланированный отпуск, накопленный за долгое время. Отдых врача должен завершится в декабре текущего года. Так эту ситуацию объяснили в Минздраве региона. Однако, по словам хирурга, его принудительно отправили в отпуск до 26 декабря после конфликта с руководством.

В середине февраля в соцсетях распространили жалобу пациентов отделения. Люди утверждали, что могут остаться без операций, так как заведующего отстранили от работы из-за конфликта. В Минздраве края сообщили, что отделение укомплектовано еще тремя хирургами. Однако сам Вячеслав Седов рассказал СМИ, что только у него в отделении есть необходимая квалификация для проведения сложных вмешательств, а у его коллег соответствующей категории нет.