Пьяная дебоширка в Республике Алтай накинулась на сотрудницу полиции

Женщину обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Онгудайском районе Республики Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летней женщины. Её обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ: применение насилия (не опасного для жизни и здоровья) к представителю власти.

Согласно материалам регионального СК, инцидент произошёл в селе Онгудай в ночь на 10 апреля этого года. Обвиняемая находилась дома и была в состоянии алкогольного опьянения. Когда правоохранители прибыли по сообщению о дебоше и начали разбирательство, женщина попыталась помешать возбуждению в отношении неё административного дела и применила насилие к сотруднице полиции - инспектору подразделения по делам несовершеннолетних.

Следственные органы собрали достаточный объём доказательств. В результате уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.