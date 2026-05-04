ВТБ завершил присоединение Почта Банка

ВТБ завершил юридическое присоединение Почта Банка. Сеть объединенного банка стала крупнейшей в России и составляет 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. почтовых отделений.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что этот проект стал одним из крупнейших интеграционных проектов последних лет. «Главный результат: мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом. Теперь это единое пространство с равными возможностями для любого жителя страны — независимо от того, живет он в столице или в отдаленном поселке», — подчеркнул Андрей Костин.

Интеграция проходила поэтапно с начала 2025 года. В первую очередь объединились сети банкоматов, далее продуктовая линейка. Совместно с Социальным фондом России был реализован бесшовный перевод пенсий. С января 2026 г. в новый банк перешла Пушкинская карта (на сегодняшний день выдано более 6,5 млн карт). Кроме того, завершен ребрендинг сети офисов и банкоматов.

Благодаря интеграции сеть объединенного банка стала крупнейшей в России. Сегодня он представлен более чем в 13 тыс. населенных пунктов, включая малые города и сельские поселения во всех 89 российских регионах. Объединенная сеть банкоматов составляет 19 тыс. устройств.